Gjennomskjæring med virkning for merverdiavgift

Advokat Siv Merethe Øveraasen Foto: BDO

Reglene om gjennomskjæring har vært lite brukt i merverdiavgiftsretten, og det foreligger ingen høyesterettsavgjørelser på området. Det er derfor knyttet usikkerhet til i hvilke situasjoner gjennomskjæring kan gjennomføres med virkning for merverdiavgift.

Skattekontoret traff vedtak om gjennomskjæring i en sak som gjaldt fradragsrett for inngående merverdiavgift knyttet til rehabilitering av en utleieeiendom. Skatteklagenemnda var uenig i avgjørelsen, og opphevet skattekontorets vedtak.

I sin vurdering fremhever skatteklagenemda at gjennomskjæring kan være aktuelt å benytte på merverdiavgiftsrettens område, for å ivareta sentrale prinsipper som konkurransenøytralitet og at fradragsretten skal begrenses til å omfatte inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Samtidig påpeker nemnda at merverdiavgiftsretten er et svært formelt system som pålegger avgiftssubjektet vidtgående plikter. I tillegg er merverdiavgiftssystemet basert på selvdeklarering, der ansvaret for korrekt avgiftsbehandling legges på avgiftssubjektet. Det stiller krav til forutberegnelige og klare regler. På denne bakgrunn finner nemnda at det må være en høy terskel for å gjennomskjære disposisjoner der skattepliktige har handlet i tråd med de aktuelle avgiftsbestemmelser.

Ett avgiftssubjekt

I den konkrete saken var faktum, litt forenklet, at selskap A leide ut en eiendom til selskap B. Selskap A og B var fellesregistrert, noe som medførte at selskapene ble ansett som ett avgiftssubjekt. Konsekvensen av fellesregistreringen var at selskap A fakturerte husleien til B uten merverdiavgift. Fellesregistreringens fradragsrett for anskaffelser til påkostninger, drift og vedlikehold av eiendommen var cirka 10 prosent.

Det var behov for rehabilitering av eiendommen, og selskap B inngikk avtale med en entreprenør for å få utført arbeidet. Entreprisen ble senere transportert til selskap A. Samtidig ble selskap A meldt ut av fellesregistreringen.