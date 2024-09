Norsk Tipping bør miste eneretten

Under årets arendalsuke fortalte Norsk Tipping at de hadde økt omsetningen i sine odds-spill med hele 82 prosent siden forrige fotball-VM. Samtidig ble det fortalt at selskapet fra 1. januar 2025 starter tilbud av poker.

Les også Vant 700.000 i poker – Norge stopper pengene Pokerspiller Øystein Brenden vant førstepremien på 700.000 kroner i en pokerturnering på Malta. Men Norge stopper bankoverføring. Nå har han reist for å hente kontantene i en koffert.

Når Norsk Tipping inntar nye og sosialpolitisk svært problematiske arenaer, viser selskapets ledelse til sitt viktige prinsipp om «kanalisering». Selv om Odds-spill appellerer til flere med problematisk spilleadferd, mener Norsk Tipping det er bedre at disse menneskene får spilleproblemer som kunder av Norsk Tipping enn hos andre. Dette må kunne betraktes som et åpenbart brudd på forutsetningene for deres enerett.

I løpet av de 18 årene enerettsmodellen har eksistert, er det viktig å være klar over at Norsk Tipping ikke fikk noen monopolrett til å tilby pengespill og lotterier i Norge. De ideelle organisasjonene skulle fortsatt få anledning til å tilby lotterier, samtidig som Norsk Tipping skulle tilby ulike pengespill. I brev fra ESA i 2014 presiseres dette tydelig: «There is no monopoly in the field of the Norwegian lottery market and Norsk Tipping does not have an exclusive right.»

I alle disse 18 årene har Kulturdepartementet ved enhver mulig anledning gjort alt de kan for å strupe de private lotteriene drevet av ideelle organisasjoner. Senest skjedde dette ved innføring av den nye Pengespilloven og forskrift til Pengespilloven med virkning fra 1. januar 2023. Det var da i forkant et relativt stort press for at de private lotteriene skulle kunne drifte digitalt, og ikke behøve å selge fysiske papirlodd. Dette ble ikke etterkommet.

Les også Spillesyk DNB-ansatt dømt til fengsel Uten at noen oppdaget det, klarte en bankansatt å sløse bort over en halv million kroner av bankens penger hos Norsk Tipping og et utenlandsk spillselskap.

Tvert imot valgte man å knesette et generelt forbud mot digital distribusjon av lodd i privat regi (Forskrift til Pengespilloven §46). Samtidig nedla man også forbud mot å benytte profesjonelle medhjelpere til å drifte lotteriene på kommersielle vilkår (Forskrift til Pengespilloven §41). Disse to lovfestede tiltakene, sammen med en rekke andre, har ført til en tilnærmet total kollaps for alle private lotterier. Altså en totalproteksjonisme overfor Kulturdepartementets eget spillselskap, Norsk Tipping.

Som sagt har Norsk Tipping ingen monopolstilling, men en enerett til å drifte visse pengespill forutsatt at det til enhver tid er et velfungerende privat marked samtidig. Det private markedet er nå nærmest eliminert, noe som innebærer at forutsetningen for eneretten synes å være falt bort.

Skal det virkelig kunne være slik at et statlig eid selskap som besitter tilnærmet ubegrenset makt råder over både lovverk, forskrifter og retningslinjer gjennom embetsverkets nidkjære og ensrettede «faglige» innstillinger?

Trond Solvang