Kina refser EU

Kina sier seg «sterkt misfornøyd» med EUs «anklager» om saken, heter det i en uttalelse sendt ut av Kinas EU-delegasjon i Brussel.

– EU er ikke en part i saken om Sør-Kinahavet og har ingen rett til å komme med beskyldninger i saken, heter det i uttalelsen.

EU sa søndag at de fordømmer den kinesiske kystvaktens farlige manøvrering mot lovlige filippinske marineoperasjoner i Sør-Kinahavet.

Kina og Filippinene anklager hverandre etter at et kinesisk kystvaktfartøy og et filippinsk skip kolliderte søndag ved det omstridte Sabina-revet innenfor Filippinenes økonomiske sone, 140 kilometer vest for øya Palawan og 1200 kilometer sør for Kina.

Et bilde som er offentliggjort av den filippinske kystvakten tyder på at den kinesiske båten kjørte inn i den filippinske med overlegg.

Kina gjør krav på 90 prosent av Sør-Kinahavet, godt inn i den økonomiske sonen til de andre landene rundt havet, Filippinene, Vietnam, Brunei, Malaysia og Indonesia.

For å sette makt bak sine krav har Kina bygd baser og anlegg på øyer, rev og skjær, som i noen tilfeller er under vann ved høyvann, blant annet på Spratly-øyene som ligger delvis i filippinsk økonomisk sone.

Den faste voldgiftsdomstolen i Haag har i en kjennelse avvist Kinas krav i Sør-Kinahavet, men Kina nekter å rette seg etter kjennelsen.

