10.000 hotellarbeidere går til streik i USA

I første omgang blir 24 av hotellene til Marriott, Hilton og Hyatt rammet i byer som San Francisco, San Diego, Honolulu, Seattle og Boston, ifølge fagforbundet Unite Here.

Unite Here krever økte lønninger og bedre arbeidsforhold. De sier at hoteller ofte krever at tre personer gjør arbeidet til fire, noe som fører til økt stress.

– Etter covid forventer de at vi gjør fem-stjerners arbeid med en tre-stjerners stab, sier Unite Here og siterer en ansatt på Marriott Palace i San Francisco.

Dersom tarifforhandlingene ikke gjenopptas, blir streiken neste uke utvidet til hoteller i Baltimore, New Haven, Oakland og Providence.

