Ap-politiker: Raja gir gavepakke til høyreekstremister

– Abid Raja må være mer ansvarsbevisst som politiker og ikke generalisere muslimer. Raja gir en gavepakke til høyreekstremister, sier Abdullah Alsabeehg til Dagsavisen.

I kronikken i Aftenposten spør Raja hvilket samfunn vi får når demografien endrer seg raskt, og han skriver at han er bekymret for det han oppfatter som radikalisering blant muslimske unge i Norge og Europa.

– Etter å ha reist til en rekke land i Europa, besøkt en rekke videregående skoler i Norge, etter å ha snakket med eksperter, lærere, elever og politikere, er jeg ikke lenger optimist, skriver Raja. Han spør seg videre om toleranse er den beste medisinen mot radikalisering.

Men Ap-politikeren, som er nestleder i Aps bystyregruppe i Oslo, spør seg hva som er alternativet til toleranse?

– Det han gjør i kronikken nå er å generalisere en hel gruppe menneske som han mener har samme holdninger. Vi vet at det er store forskjeller også blant muslimer, påpeker Alsabeehg som mener Raja beskriver en utfordring som ikke er der.

Abid Raja er forelagt kritikken fra Alsabeehg og svarer slik i en epost:

– Som født og oppvokst i Norge har jeg lært enormt mye om likestilling og moderne frihetsverdier. Jeg mener disse verdiene er verdt å kjempe for, og at også unge mennesker fra det muslimske miljøet fortjener å leve fullt ut frie liv. Jeg mener et liv i frihet er bedre enn å leve et undertrykket liv. At det skal være kontroversielt å si, skjønner jeg i grunnen ikke, skriver Raja.

(NTB)