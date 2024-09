Arbeiderpartiet vil la vinbønder selge vin på gården

– Vinproduksjon er utvilsomt en ny og spennende næringsmulighet for norske gårdbrukere. Da må vi også legge til rette for at produsentene kan ha utsalg der vinen produseres. Det er attraktivt for oss forbrukere, og det vil kunne gi bonden større del av verdiskapingen, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Rune Støstad.

Han har kjempet for at Ap skal åpne for vinsalg fra gård sammen med partiets kommunalpolitiske talsperson, Lene Vågslid. Når har de to fått gjennomslag.

«Vi vil åpne for salg av lokalprodusert øl, vin og brennevin fra produksjonslokalene til småprodusenter, uten at det i volum skal utfordre Vinmonopolets stilling og funksjon», heter det i Arbeiderpartiets forslag til nytt partiprogram.

I dag er det lov å selge alkohol laget av epler fra gården, mens alkohol laget av druer har vært forbudt å selge. Vågslid mener Norge må se til Sverige, hvor det allerede er utarbeidet et lovforslag om gårdsutsalg.

– Vi bør legge godt til rette for at bøndene våre kan selge sine produkter. Produserer en vin på gården, bør en kunne selge den i gårdsutsalget sitt. Dette vil gi en kjempefin mulighet til å skape ny aktivitet for både landbruket, reiselivet og for distriktene, sier Vågslid.

Arbeiderpartiets nye partiprogram blir lagt fram 30. september.

(NTB)