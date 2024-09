En hjemmekontor-analyse fra tenketanken Centre for Cities viser at Londons arbeidstakere har vært tregere enn arbeidstakere i andre av verdens storbyer med å returnere til kontoret på jobben, skriver Financial Times.

Ifølge analysen, som omfatter undersøkelser blant både arbeidsgivere og -takere, var fast ansatte sentralt i London i gjennomsnitt bare 2,7 dager i uken på kontoret våren 2024. Det er riktignok opp fra 2,2 dager i tilsvarende analyse i fjor, men på linje med oppmøtet i Sydney og Toronto.

Les også Mye hjemmekontor kan føre til økt sykefravær Jobber du bare hjemmefra, øker sjansen for å bli overvektig og deprimert. De mest produktive og friske ansatte er de som kombinerer jobb- og hjemmekontor.

Driveren: Reisekostnader

Til sammenligning er fast ansatte i New Yorks finansdistrikt på kontoret i snitt 3,1 dager i uken, mens de i Paris møter opp hos arbeidsgiver 3,5 dager ukentlig. '

Analysen påpeker ifølge avisen videre at over 25 prosent av Londons arbeidstakere går på kontoret kun én eller to ganger i uken, mens kun 62 prosent møter opp minst tre dager i uken. I Paris står sistnevnte andel i 80 prosent.

Tenketanken Centre for Cities trekker frem reisekostnader som en av de største driverne av forskjellene, og over 40 prosent av Londons arbeidere peker på besparelser i pendlingen som en nøkkelårsak til å jobbe hjemmefra.

Splittelse yngre vs. eldre

Videre viser analysen ifølge Financial Times splittelse mellom yngre og eldre arbeidstakere. Førstnevnte bor sentrumsnært og er oftere på kontoret, mens sistnevnte bor utenfor bykjernen og vegrer seg for å dra inn.

Tenketanken hevder dette antyder at arbeidsgivere ville ha hatt større utbytte av at penger som var satt av til frynsegoder og kontoroppussing heller ble brukt til å subsidiere reiser – sånn arbeidsgivere i Paris allerede er lovpålagt å gjøre.

Les også – Det er seniorene du må lokke ut av hjemmekontorene Kontorbyggene må slåss med hjemmekontorene om oppmerksomheten. Nå gjelder det å være spennende nok til at folk fristes vekk fra hus og hjem.

– Reisetid har en god del å si

Funnene skiller ligner på dem i en undersøkelse den internasjonale revisjonskjempen BDO gjorde blant sine egne i 2021 – og så i år. Undersøkelsen som ble omtalt av Kapital Eiendom i august viste at britiske ansatte var de ivrigste hjemmekontorbrukerne med en kontortid på i snitt 2,8 dager i uken.

I Norge svarte til sammenligning gjennomsnittspersonen at han eller hun er på kontoret 4,0 dager i uken.

– Reisetid har en god del å si for hjemmekontorbruken, folk er opptatt av å få hverdagen til å gå opp, sa Sigmund Olav Lie, bransjeleder for eiendom i den norske grenen av BDO.

– De store byene i utlandet har vesentlig lengre pendleravstander enn de norske. Og det vil jo ikke forandre seg. Jeg tror de ansatte i enda større grad har satt pris på fleksibiliteten ved hjemmekontor der hvor reiseavstanden er lenger, la han til.