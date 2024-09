EU med ny visjon for landbruket

Visjonen vil blant annet være basert på anbefalingene i en ny rapport om landbruket som ble lagt fram i Brussel onsdag.

Blant anbefalingene er å styrke bøndenes konkurranseevne – samtidig som man går over til et mer bærekraftig landbruk som bedre tar vare på naturen.

– Rapporten gir oss et meget solid grunnlag for å utvikle en ny visjon for matproduksjon og landbruk i Europa, sa von der Leyen da hun mottok rapporten.

Om lag en tredel av EUs budsjett går til landbruket. Støtten bør først og fremst gå til mindre og mer blandede gårdsbruk, anbefaler rapporten.

Rapporten kommer etter et år preget av store bondeprotester i en rekke EU-land, deriblant Tyskland, Frankrike, Polen og Belgia. Bøndene mener at EU er i ferd med å drukne dem i regler og miljø- og klimakrav.

(NTB)