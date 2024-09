Regjeringen vil ikke åpne for kinesiske etableringer i Kirkenes havn

– Vi ønsker et godt samspill mellom myndighetene og kommunene for å balansere hensynet til næringsliv og lokalsamfunn på den ene siden, og nasjonal sikkerhet på den andre siden. Regjeringen er imidlertid forberedt på å si nei til kinesiske aktører dersom det er nødvendig for å ivareta nasjonal sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Uttalelsen kommer etter at flere kinesiske selskaper har vist interesse for Kirkenes, skriver Justis- og beredskapsdepartementet.

Blant annet ble det for kort tid siden kjent at det har vært møter mellom Kirkenes Havn og det kinesiske shippingselskapet China Ocean Shipping Company (Cosco).

Kan utgjøre trussel mot nasjonal sikkerhet

Norske sikkerhetstjenester har tidligere advart mot samarbeid med slike kinesiske aktører, og mener det kan utgjøre en trussel mot nasjonal sikkerhet.

Mehl er klar på at regjeringen må ivareta nasjonal kontroll og sikkerhet både på kort og lang sikt.

– Regjeringen har forståelse for at det kan oppleves vanskelig for en kommune når hensynet til nasjonal sikkerhet settes opp mot aktivitet som kan gi arbeidsplasser eller inntekter, men i denne type saker må nasjonal sikkerhet komme først, sier justisministeren.

– På sin plass å utfordre norske myndigheter

Styreleder Terje Hansen i havnestyret i Kirkenes, som også er Frps andrekandidat i Finnmark, sa til NRK 19. august at han var klar over advarslene fra norske sikkerhetstjenester, men mente likevel det var riktig å tilrettelegge for samarbeid med kinesiske aktører.

– Det er på sin plass å utfordre norske myndigheter. Dersom det kommer et kinesisk selskap for å drive handel med oss, kommer vi til å dra den helt ut, sa Hansen.

