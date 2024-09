Dagens Industri: – Staten bør ikke drive industribedrifter

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Man trenger ikke en doktorgrad i økonomi for å forstå at økende husleier skyldes at etterspørselen overstiger tilbudet. Høyere renter gjør at flere leier, mens regulering og husleiekontroll begrenser tilbudet. Som vanlig skylder politikere på næringslivet i stedet for å reversere sine egne feilslåtte vedtak.

Financial Times

Listen er lang over de ansvarlige for brannen i Grenfell Tower, der 72 personer døde. Undersøkelsene har pågått i syv år, og det er gjort en beundringsverdig jobb i å forklare og fordele skyld for tragedien. Nå må ofrene få rettferdighet.

Die Welt

Sosialdemokratene fikk støtte fra 6,1 prosent av velgerne i Thüringen, og 7,3 i Sachsen. Til tross for dette nederlaget snakker det tidligere arbeiderpartiet om at kommunikasjonen har slått feil. Det er altså en misforståelse som ingen ansvaret for.

Dagens Industri

En statlig investert milliard er nesten aldri verdt like mye som en privat milliard. Private investeringer drives frem etter grundige vurderinger. Statlige drives i verste fall frem for å vinne valg. Dette er den viktigste grunnen til at staten ikke bør drive industribedrifter.

