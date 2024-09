Erklæringen ble overlevert på Trumps vegne da påtalemyndigheten og forsvarerne møttes i en føderal domstol torsdag.

Dette er det første rettsmøtet etter en kjennelse der høyesterett fastslår at tidligere presidenter har stor grad av immunitet. I etterkant av kjennelsen endret spesialetterforsker Jack Smith tiltalen mot Trump, som anklages for å ha forsøkt å omgjøre valgresultatet etter at han tapte for Joe Biden i 2020.

Dommer Tanya Chutkan åpnet møtet med å påpeke at det er nesten et år siden partene har møttes i retten. Saken har vært i bero siden desember i fjor, mens Trump har forsøkt å få den avvist.

Da Trumps forsvarer John Lauro spøkte med at «livet er nesten uten mening når vi ikke sees», kom svaret fra Chutkan kjapt:

– Nyt det mens du kan.

Påtalemyndigheten sier de når som helst kan være klar til å legge fram sin vurdering av høyesterettskjennelsens påvirkning på saken. Forsvarerne sier de planlegger å komme med flere begjæringer om å avvise saken. Ingen av partene ser for seg at det blir noen rettssak før valget i november, der Trump igjen er republikanernes kandidat.

