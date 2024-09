I en tale til New York Economic Club la ekspresidenten fram en rekke planer – til dels drastiske – for USAs økonomi dersom han lykkes med å innta Det hvite hus igjen etter valget i november.

Blant annet lover han å opprette en egen kommisjon som skal reformere statsapparatet og kutte utgifter. Til å lede den nye etaten ser han for seg X-eier og Tesla-sjef Elon Musk. Sistnevnte sier de to har snakket sammen og at han er interessert.

– Jeg ser fram til å tjene USA dersom muligheten byr seg. Jeg trenger ingen lønn eller tittel eller anerkjennelse, skriver han på X.

Kommisjonen var Musks egen idé, sa Trump på torsdagens arrangement. Der lovet han også å fjerne ti statlige reguleringer for hver nye regulering som innføres.

– På ingen måte effektivt

Planen møtte umiddelbar motbør fra Everett Kelley, som leder en fagforening for rundt 750.000 ansatte i det føderale statsapparatet. Han anklager Trump og Musk for å ville slakte det uavhengige embetsverket og erstatte oppsagte statsansatte med egne allierte.

– Det er på ingen måte effektivt, skriver Kelley i en uttalelse til Reuters.

I tillegg til å skjære kraftig ned på offentlige utgifter, vil Trump også kutte den føderale selskapsskatten for å bedrifter som produserer varene sine i USA.

Lover eksplosiv vekst

Den planlagte dereguleringen skal ifølge Trump bidra til økt energiproduksjon. Han sier han umiddelbart vil utstede en nasjonal kriseerklæring for å få opp produksjonen.

– Min plan vil raskt bekjempe inflasjonen, få prisene raskt ned og igjen fyre opp under en eksplosiv økonomisk vekst, sier den republikanske presidentkandidaten.

Trump tok også til orde for å opprette et statlig investeringsfond – ikke ulikt det norske oljefondet – som til dels skal brukes til å finansiere store infrastrukturprosjekter som motorveier, flyplasser og industrisentre.

Krypto-hovedstad

Men det er ikke bare den tradisjonelle økonomien Trump lover å få fart på. Han erklærte også at han vil gjøre USA til «verdenshovedstad» for kryptovaluta.

– I stedet for angripe fremtidens næringer, vil vi omfavne dem, inkludert å gjøre Amerika til verdens hovedstad for krypto og Bitcoin, sa Trump til næringslivslederne i New York torsdag.

Anklager Harris for marxisme

Trump benyttet også anledningen til igjen å angripe visepresident Kamala Harris' planer om å forby utnytting av forbrukere gjennom høye matpriser. Han gjentok anklagene om at hun omfavner marxisme og kommunisme.

– Hun vil ha fire nye år til å tvinge gjennom den radikale venstresidens agenda, som utgjør en grunnleggende trussel mot velstanden til alle amerikanske familier og hele USA.

De fleste velgerne ser Trump som en mer kompetent forvalter av landets økonomi, men forspranget over Harris på dette området er i ferd med å skrumpe inn, viser målinger.