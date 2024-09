AP: FBI ransaker hjemmene til topp-politikere i New York

En kilde med kjennskap til saken sier til nyhetsbyrået at elektroniske enheter ble beslaglagt hos viseordfører Phillip Banks, som har ansvar for offentlig sikkerhet og hos første viseordfører Sheena Wright.

FBI-agenter har også ransaket huset til Timothy Pearson, som tidligere hadde en høy stilling i politiet i den amerikanske storbyen, sier kilden, som ikke ønsker å bli navngitt.

Talspersoner for FBI, New Yorks juridiske myndigheter og for ordfører Eric Adams har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken.

Advokat Benjamin Brafman, som representere Banks, bekrefter at klientens bolig ble ransaket tidlig onsdag, men ønsker ikke å gi noen nærmere kommentar.

Problemer i kø

Ransakingene føyer seg inn i rekken av tegn på juridiske problemer for byregjeringen til demokraten Adams. Han er tidligere politimester i byen og inne i sin første periode som ordfører.

I november ble Adams' egne telefoner og en Ipad beslaglagt av føderale agenter, og boligen til en av hans viktigste økonomiske bidragsytere ble ransaket.

Ordføreren har hele tiden avvist å ha gjort noe galt, men bekreftet i forrige måned at han har mottatt en stevning fra en føderal statsadvokat.

Svoger og samboer

Pearson har en rekke søksmål mot seg der han anklages for seksuell trakassering av kvinnelige ansatte. Han er også gjenstand for en separat etterforskning av bråk ved et overnattingstilbud for hjemløse migranter. En telefon til en av advokatene hans er foreløpig ubesvart.

Viseordfører Banks er tidligere blitt nevnt som en «ikke tiltalt medsammensvoren» i en etterforskning av bestikkelser i politiet mens Bill de Blasio var ordfører i New York. Banks gikk brått av med pensjon i 2014, men gjorde politisk comeback da Adams ble ordfører åtte år senere.

Banks' bror – skolesjef David Banks – er samboer med Sheena Wright. Det er ikke umiddelbart klart om FBI-etterforskerne også var ute etter dokumenter knuttet til David Banks.