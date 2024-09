Over én million mennesker i Sør- og Sentral-Gaza mottok ikke matrasjoner i august, ifølge talsperson Stephane Dujarric i FN. Nå mistenker han at det blir tilfellet også i september.

– Det er verdt å gjenta at den humanitære situasjonen i Gaza er katastrofal. Vi har ennå ikke alt det nødvendige for å kunne hjelpe folk på den måten de faktisk trenger, sier Dujarric.

Mellom 19. august og slutten av måneden ble over 450.000 måltider som ble tilberedt i 130 ulike kjøkken, delt ut til familier på Gazastripen. Flere evakueringsordre fra det israelske militæret (IDF) har imidlertid ført til at 70 kjøkken har måttet stenge eller flytte.

– Til tross for de store utfordringene, fortsetter FN og andre humanitære organisasjoner å gjøre alt vi kan for å forsyne palestinerne med livreddende hjelp, legger han til.

Torsdagens oppdatering fra Gazas helsedepartement viser at minst 17 personer ble drept det siste døgnet. I tillegg ble 56 såret.

– Trekker seg ut av Jenin

Samtidig melder det palestinske nyhetsbyrået Wafa at israelske styrker trekker seg ut av byen Jenin på Vestbredden. Det israelske militæret (IDF) har ikke bekreftet meldingen.

IDF innledet onsdag forrige uke en stor offensiv nord på Vestbredden. Minst 30 mennesker er drept, både militante og sivile, de fleste i Jenin, ifølge helsemyndighetene på Vestbredden.

I tillegg er minst én israelsk soldat blitt drept.

Så sent som natt til torsdag ble fem palestinere drept i et israelsk angrep mot en bil i nærheten av Tubas, som ligger drøyt to mil unna Jenin, ifølge Palestinske Røde Halvmåne. IDF sier at israelske fly gjennomførte tre «målrettede angrep på væpnede terrorister i Tubas-området».

Volden har tiltatt på Vestbredden siden krigen brøt ut på Gazastripen i fjor. Ifølge en AFP-opptelling basert på tall fra palestinske myndigheter har minst 670 palestinere blitt drept av israelske styrker og bosettere på Vestbredden siden Hamas-angrepet 7. oktober.

