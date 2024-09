I likhet med det finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa da han la fram perspektivmeldingen nylig, er ikke regjeringen like fiendtlig innstilt til deltid – i de tilfellene der personer med utfordringer må velge mellom ikke å jobbe i det hele tatt og å utnytte den arbeidskapasiteten de har til å jobbe litt.

Det er «viktig å erkjenne at et fleksibelt og inkluderende arbeidsliv må gi mulighet for tilpasset deltakelse for dem som trenger det, blant annet gjennom deltidsstillinger for personer med nedsatt arbeidsevne.», heter det i meldingen.

Frp og Høyre kritiserer

Arbeidsmarkedsmeldingen er et gedigent mageplask fra Brenna, mener arbeidspolitisk talsperson Dagfinn Olsen i Fremskrittspartiet. Snarere enn en tøffere arbeidslinje, som Olsen mener Brenna har varslet, sier han meldingen skaper «inflasjon i utredninger, vurderinger og kunnskapsinnhenting».

– Den nye retorikken fra arbeids- og inkluderingsministeren har kun vært et spill for galleriet for få flere stemmer. Det er svært bekymringsfullt i en tid der det blir stadig flere som står utenfor arbeidslivet, sier Olsen.

Høyre mener det er bra at «regjeringen omsider etter tre år kommer med noe som adresserer at nesten 700 000 mennesker står utenfor arbeidslivet», men der stopper også rosen.

– Foreløpig kan jeg ikke se at regjeringen tar de helt store grepene som trengs for at unge mennesker ikke parkeres på uføretrygd. Meldingen ser veldig byråkratisk ut og mangler viktige tiltak som Høyre blant annet har foreslått – som å ha en hovedregel om å ikke uføretrygde de under 30 og gjøre en større arbeidsreform i Nav, sier nestleder og arbeidspolitisk talsperson Henrik Asheim.

LO støtter, Rødt skuffet

– Nå må vi sikre at både offentlig og privat sektor stiller opp med arbeidsplasser og at jobbene med lønnstilskudd blir varige arbeidsplasser for arbeidstakeren, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Politikken Brenna tegner opp, støtter LOs viktigste mål: Full sysselsetting. Det er helt nødvendig «å ta alles ressurser i bruk», mener Følsvik.

– Noen trenger mer bistand og tilrettelegging fra fellesskapet, det gjelder særlig blant unge, sier Følsvik.

Rødt derimot, er skuffet over at regjeringen ikke løker beløpet uføre kan jobbe uten å få avkorting. Fribeløpet er på snaut 48.000 kroner. Tjener man mer enn dette, blir uføretrygden redusert.

– I dag lønner det seg knapt å jobbe for mange som mottar uføretrygd, og et høyere fribeløp vil derfor få flere inn i jobb, sier stortingsrepresentant Mimir Kristjansson for Rødt.

(NTB)