Starmer vil nullstille forholdet til Irland

Starmers kontor hadde på forhånd beskrevet lørdagens besøk som et «historisk øyeblikk i forholdet mellom Storbritannia og Irland». Forbindelsene mellom de to nabolandene har vært frynsete under det konservative styret som tok slutt i sommer, og særlig etter brexit.

Irlands statsminister Simon Harris var den første internasjonale lederen som Starmer tok imot etter Labour-partiets knusende valgseier 4. juli.

Velstand og vennskap

– Vi har begge sagt at vi ønsker å virkelig sette det britisk-irske forholdet på en ny kurs, sa Harris etter at de to hadde gått en tur i hagen i Farmleigh House, den irske statens representasjonsbolig i Dublin.

Nå skal de finne ut av hva den nye begynnelsen betyr i praksis for innbyggerne på de to øyene.

– Jeg vet at det helt sikkert er forankret i ting som fred, velstand, gjensidig respekt og vennskap, sier iren.

Formyndere av fredsavtale

– Det er en fornøyelse å være her, å ha denne muligheten til å fornye vennskapet mellom våre to land, sier Starmer.

– Den nullstillingen tror jeg kan bli meningsfull, den kan bli dyp, tilføyer briten.

Da britene forlot EU etter folkeavstemningen i juni 2016, gikk det spesielt hardt utover de politiske strukturene i Nord-Irland, som er den del av Storbritannia.

Både Harris og Starmer fremhever hvor viktig det er et de i fellesskap beskytter Langfredagsavtalen. Den historiske avtalen fra 1998 bidro til fred og maktdeling mellom katolikker og protestanter i Nord-Irland etter nærmere 30 år med voldelig konflikt.

Intet EU-comeback

Økt økonomisk vekst ventes også å stå høyt på agendaen i samtalene mellom de to statsministrene, det samme gjelder felles løsninger i utenrikspolitikken.

Starmer har sagt at Storbritannia under hans regjering ikke vil forsøke å gå inn i verken EU, unionens indre marked eller tollunion. Men han ønsker å reforhandle deler av handelsavtalen britene inngikk med EU etter brexit.

Handel og fotball

Harris og Starmer skulle lørdag også delta på et næringslivsforum i Dublin for å undersøke hvordan det «nullstilte» forholdet kan gagne handelen mellom de to landene. Det økonomiske samarbeidet mellom de to naboene er i dag verdt rundt 120 milliarder euro og bidrar til tusenvis av arbeidsplasser på begge sider av Irskesjøen.

På kvelden er det duket for fotballkamp mellom Irland og England. For anledningen utvekslet de landslagstrøyer – Starmer fikk en irsk drakt med sitt navn på, mens iren fikk en engelsk Harris-trøye.