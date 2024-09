Die Welt: – Krise i Volkswagen illlustrerer Tysklands problemer

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Biden-administrasjonen deler ut nye sanksjoner over en lav sko. Ikke mot Iran, men mot utvalgte organisasjoner i Israel. Det er ikke slik man behandler en alliert som står midt i en krig mot terror.

Financial Times

Oasis-fansen har rast mot Ticketmaster på grunn av dynamisk prising. Det betyr at prisene øker i sanntid på billetter som det er høy etterspørsel etter. Praksisen er lovlig, men protestene viser at selgere må bruke den med varsomhet.

Die Welt

Både bilkonsernet Volkswagen og stålkjempen Thyssenkrupp er tradisjonsrike industrinavn, og begge sliter økonomisk. Kjempenes problemer illustrerer de hjemmelagde problemene Tyskland har skapt for seg selv. Utallige regler og vedtak bestemmer hva som skal produseres og hvordan. Dette gjør det dyrt å produsere, og fører til at bedriftene ikke er konkurransedyktige.

The Economist

Befolkningen i delstatene Thüringen har stemt, og det ble et valgskred for Alternativ for Tyskland. Det kan være fristende å tone ned betydningen i et valg der 3 prosent av tyskerne hadde stemmerett. Men det gir grunn til bekymring at nesten en tredel av tyskerne stemmer på ekstreme partier.

Les også Dagens Industri: – Staten bør ikke drive industribedrifter Private investeringer drives frem etter grundige vurderinger. Statlige drives i verste fall frem for å vinne valg, skriver Dagens Industri.