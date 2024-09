WSJ: – Slipp Elon Musk løs på byråkratiet

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Donald Trumps beste idé i valgkampen har vært å slippe Elon Musk løs på byråkratiet. Som gründer ville Musk vært bedre kvalifisert enn de fleste til å lede arbeidet med avbyråkratisering og forenkling. Det finnes utallige offentlige programmer som går på autopilot i år etter år uten målbare effekter.

Financial Times

Fra 15. september innfører Kina eksportkontroll på antimon, et metall som brukes i panserbrytende ammunisjon og nattoptikk. Kina utvinner 60 prosent av verdens sjeldne jordarter. Nå må Vesten koordinere innsatsen for å få tak i disse stoffene.

Die Welt

Med 0,0 prosent vekst ligger Tyskland nede for telling økonomisk sett. Industrigiganten Volkswagen vakler, infrastrukturen går i oppløsning, og produktiviteten synker. I denne elendigheten burde det kunne åpne seg et rom for et politisk parti som forstår næringsliv og økonomi. Det trengs mindre byråkrati, bedre utdanning og færre støtteordninger.

Dagens Industri

Etter Tobias Billströms uventede avgang blir det interessant å se hvem som tar over ansvaret for utenrikspolitikken. Den nye utenriksministeren bør strebe etter samarbeid med næringslivet. Der er det mye å vinne for alle parter.

