Walk of Fame-arrangør manglet avtale – tillatelse nå på plass

Nå har det kommet på plass en privatrettslig avtale mellom arrangør og fylkeskommunen, melder Bergensavisen. Ifølge avisen kommer det fram i avtalen at fylkeskommunen gir arrangøren rett til å erstatte eksisterende betongheller med «spesielle heller med inskripsjon og illustrasjon» på fortauet i Nøstegaten.

– Nå er alt på plass, så det er bare å gi full gass videre, sier Walk of Fame-arrangør Roger Iversen til Bergens Tidende.

– Det er jo alltid greit å ha alle de tingene i orden. Det bør ikke skje, og det tar man selvkritikk for. Men fylkeskommunen har vært veldig samarbeidsvillige her, fortsetter han

Det oppsto debatt etter at milliardær John Fredriksen fikk sin egen stjerne i Bergens Walk of Fame-gate i juli, og mange ville vite mer om hva som skulle til for å få en slik, og hvem som bestemmer dette.

Det kom fram at det er Iversen som avgjør dette alene. Det viste seg også at verken Bergen kommune eller Vestland fylkeskommune, som eier gaten, hadde gitt noen skriftlig tillatelse til prosjektet.

Iversen hevdet at han hadde fått en muntlig tillatelse til å etablere gaten, og at kommunens daværende Grønn Etat var med på befaring. Dette oppga han til Bergensavisen i juli.

