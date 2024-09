WSJ: – Trump sluker agnet hver eneste gang

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Kamala Harris vant klart i debatten mot Donald Trump. Ikke fordi hun argumenterte kraftfullt for en politisk visjon, men fordi hun lokket Trump til å grave seg ned i fortidens personlige klagemål. Dette agnet sluker Trump hver eneste gang, og dermed slipper Harris å forsvare sine politiske standpunkter. Dersom Harris vinner presidentvalget, vil det skyldes Trumps mangel på forberedelse og disiplin.

Financial Times

Mexicos avtroppende president Andrés Manuel López Obrador setter landets fremtid som en nordamerikansk nasjon på spill. Årsaken er reformen av rettsvesenet, der både lokale og føderale dommere skal ut på valg. Det truer rettsstaten og skremmer både investorer og vanlige mexicanere.

Die Welt

Tyskland har endelig innført kontroll ved grensene. Men dette må bare være et første steg i kampen for å stanse ulovlig innvandring. Skal den virkelig begrenses, trengs det en virkelig europeisk kraftanstrengelse.

Dagens Industri

Svenskene har blitt noe mer optimistiske. Et livskraftig næringsliv er en forutsetning for politikkens evne til å håndtere problemer. Derfor må politikken nå fokusere på områder som er viktige for næringslivet.

Les også WSJ: – Slipp Elon Musk løs på byråkratiet Musk ville vært bedre kvalifisert enn de fleste til å lede arbeidet med avbyråkratisering, skriver The Wall Street Journal.