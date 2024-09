Die Welt: – Regjeringen burde ha utelukkende ett mål

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Republikanere klager over at debattlederne var partiske, men spørsmålet er hvorfor Donald Trump ikke selv avslørte flere av løgnene fra Kamala Harris. Harris forsøkte å ta æren for økning i amerikansk oljeproduksjon. Men økningen har skjedd på tross av Joe Biden og Kamala Harris, ikke på grunn av dem.

Financial Times

Debatten mellom Kamala Harris og Donald Trump var et avgjørende øyeblikk i den amerikanske valgkampen. Trumps opptreden var katastrofal, og selv om støttespillerne hans fortsatt tror på ham, har Harris passert en viktig test. Hun viser at hun er en sterk kandidat.

Die Welt

Hver eneste lov som den tyske regjeringen legger frem de kommende ukene bør ha utelukkende ett mål: Å styrke Tyskland som destinasjon for investeringer og å få økonomien ut av resesjon. I stedet legger regjeringens budsjett opp til økte skatteinntekter.

Dagens Industri

Det er på tide å løfte blikket. Det er i Sveriges interesse at Northvolt overlever krisen og blir et vellykket industriselskap. Uten grønne batterier fra Västerbotten vil Scania må andre europeiske bilprodusenter bruke kinesiske batteriprodusenter i overskuelig fremtid.

