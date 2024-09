Sverige ruster opp sivilforsvaret

– Vi presenterer den største satsingen på sivilforsvaret siden slutten av den kalde krigen, sier sivilforsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M).

I år bruker regjeringen rundt 6,5 milliarder kroner på sivilforsvaret, og allerede fra neste år foreslår regjeringen å øke disse midlene til 8,5 milliarder kroner. Fra og med 2028 skal det bevilges 15 milliarder årlig.

– Dette handler om å kunne håndtere de innledende konsekvensene av et væpnet angrep, slik at samfunnet får tid til å tilpasse seg, sier Bohlin.

Brorparten av de nye midlene skal gå til seks prioriterte områder: helsevesen, transport, matforsyning, energiforsyning, sikkerhet for befolkningen, samt telekommunikasjon og posttjenester.

Pengene skal blant annet gå til å øke lagrene av viktige legemidler, etablere beredskapslagre, sørge for at telefonmaster fungerer under forstyrrelser og pusse opp tilfluktsrom.