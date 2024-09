Politico: Jens Stoltenberg blir leder for Den internasjonale sikkerhetskonferansen i München

Ifølge Politicos anonyme kilde vil dagens leder Christoph Heusgen, som tiltrådte så sent som 2022, gå av. Meldingen er så langt ikke bekreftet fra annet hold.

– Angående mediedekningen av stillingen som leder, vennligst vær oppmerksom på at sikkerhetskonferansen i München aldri offentlig kommenterer avgjørelser om personal- og styreanliggender før vi har noe å kunngjøre. Vennligst følg med, skriver sikkerhetskonferansen på X.

Heller ikke Nato ønsker å uttale seg.

– Vi kommenterer ikke rykter. Jens Stoltenberg er fullt fokusert på fullføre tiden sin som Natos generalsekretær, sier pressetalsmann Daniele Riggio til NTB.



Stoltenberg har vært Nato-sjef siden 2014. Mark Rutte tar over som Natos generalsekretær 1. oktober.

Sikkerhetskonferansen i München startet som et uformelt diskusjonsforum for forsvarspolitikk, men har med årene fått en bredere sikkerhetspolitisk dagsorden. Den samler årlig en rekke statsledere, politikere, forskere og toppledere. Over 450 personer deltar årlig på konferansen.

Tyske Christoph Heusgen tok over som leder for sikkerhetskonferansen for to år siden, men har ifølge Politico valgt å slutte i jobben etter konferansen i februar.