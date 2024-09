Trump sier nei til ny debatt mot Harris

– Det blir ingen tredje debatt, skriver Trump på sin egen plattform.

Trump har deltatt i to presidentdebatter, en mot sittende president Joe Biden og en mot visepresident Kamala Harris, etter at hun tok over som kandidat.

Det var heller ikke planlagt noen tredje debatt, men begge sider skal ha fått tilbudet etter tirsdagens debatt.

Den tidligere presidenten hevder at debatten var rigget i Harris' favør og at moderatorene var på lag med visepresidenten.

– De burde sparke alle på ABC Fake News. To lettvekter-ankere har skjemt ut hele selskapet, skrev Trump etter debatten.

NTB