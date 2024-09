Oasis-gitar solgt på auksjon for millioner

Gitaren – en Epiphone Les Paul Standard – ble solgt på auksjon hos Sotheby's i London torsdag. På forhånd var det anslått at prisen ville bli 80.000 pund, men det vinnende budet lød til slutt på 132.000. Det tilsvarer snaut 1,9 millioner kroner med dagens kurs.

– Det er passende markering av at det ikke bare er 30 år siden debutalbumet «Definitely Maybe», men også kunngjøringen nylig av den etterlengtede gjenforeningen av Oasis, sier Katherine Schofield, som er sjef for populærkultur i auksjonshuset.

– Det har vært fantastisk å kunne tilby disse viktige Oasis-gitarene fra starten av Brit Pop-perioden, sier hun.

En Epiphone EA-250, som Gallagher har brukt på scenen, gikk for 48.000 pund, mens en Gibson Flying V fra 1980, som tidligere var eid av Johnny Marr fra The Smiths og som Gallagher brukte under innspillingen av «Cigarettes and Alcohol» endte på 36.000 pund.

Brødrene Noel og Liam Gallagher kunngjorde nylig at den mangeårige feiden mellom dem var over og at de skal gjenforene Oasis neste år. Bandet, som fikk sitt gjennombrudd på 1990-tallet, sto bak hitlåter som «Wonderwall», «Don't Look Back In Anger» og «Champagne Supernova».

(NTB)