Britisk domstol sier nei til omstridt ny kullgruve

To miljøvernorganisasjoner utfordret beslutningen om å bygge kullgruven i Cumbria i Nordvest-England, og fikk medhold i High Court i London fredag.

Byggingen av gruven ble godkjent av den daværende regjeringen i 2022. I et rettsmøte i juli hadde den nyvalgte regjeringen allerede bestemt seg for å ikke forsvare den forrige regjeringens godkjennelse av gruven. Det skjedde etter at en annen domstol sa at myndighetene ikke bare måtte vurdere virkningen av å utvinne det fossile brennstoffet, men også ved å brenne det, når de bestemmer seg for å godkjenne prosjekter.

Hva som skjer videre med gruveprosjektet er uklart, skriver Sky News.

Selskapet som skulle bygge gruven, West Cumbria Mining, forsvarte seg i retten med at gruven skulle ha netto nullutslipp. Planen var at kullgruven skulle brukes til å utvinne kokskull for produksjon av stål.

Dommeren i saken sa imidlertid i kjennelsen fredag at antakelsen om at den foreslåtte gruven ikke ville gi en netto økning i klimagassutslipp, er juridisk feil.