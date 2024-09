Stordalen har nemlig satt i gang arbeidet før han får svar på søknaden han har sendt, skriver Dagens Næringsliv.

– Dere er klar over at forholdene er søknadspliktige, men dere har likevel utført arbeidene uten tillatelse. Det er spesielt alvorlig at det er profesjonelle foretak med sentral godkjennelse som utfører eller lar utføre arbeid uten tillatelse. Plan- og bygningsetaten pålegger dere å stanse de ulovlig påbegynte arbeidene umiddelbart, skriver kommunen.

Stordalen har søkt om rammetillatelse for å utbedre støttemurer, bygge svømmebasseng og nyere og sikrere gjerde. Kommunen har vært på befaring på stedet og registrert at mange av arbeidene allerede er i gang. Derfor har de også vedtatt tvangsmulkt på til sammen 900.000 kroner til Stordalen og de to selskapene som utfører arbeidet.

– Vi er ikke helt enige i Plan- og bygningsetatens fortolkninger, og utarbeider nå et svar til kommunen. Vi har en dialog med Plan- og bygningsetaten. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere noe nå, sier ansvarlig arkitekt Ajas Mellbye.

Stordalen selv har ikke besvart avisas henvendelser.