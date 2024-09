58-åring skal stå bak angivelig nytt attentatforsøk mot Trump

Ifølge nyhetsbyrået AP støttet mannen gjenvalg av Trump i 2020, men han har i de senere årene i sosiale medier uttrykt støtte til Joe Biden og Kamala Harris.

Trump: Jeg gir meg aldri

Trump-kampanjen var raskt ute med å melde om at den tidligere presidenten var i trygghet. De ga imidlertid ingen ytterligere detaljer.

Sheriffkontoret i Palm Beach opplyser at ingen er skadet.

– Ingenting vil sinke meg. Jeg vil aldri gi meg, skriver Donald Trump i epost til sine tilhengere, ifølge Sky News.

Han skriver videre at han er i god behold.

– Jeg vil alltid elske dere for at dere støtter meg. Samhold. Fred. Gjør USA stort igjen, legger han til.

I en epost til valgkampstaben takker to høytstående rådgivere Secret Service for innsatsen.

Harris: Dypt rystet

I en uttalelse sier Det hvite hus at president Joe Biden og visepresident og presidentkandidat Kamala Harris har blitt informert om hendelsen.

Harris sier at hun er dypt rystet over det mulige attentatforsøket mot motstanderen Donald Trump, mens Biden har bedt staben om å sikre at livvakttjenesten Secret Service har nok ressurser til å sørge for sikkerheten til Donald Trump.

Tim Walz, Harris' visepresidentkandidat, skriver på X at han og kona Gwen er glade for å høre at Trump er i sikkerhet.

– Vold har ingen plass i landet vårt. Det er ikke slik vi er som nasjon, skriver Walz.

På X skriver visepresidentkandidat J.D. Vance at han snakket med Trump før hendelsen ble offentlig kjent – og at Trump «var, forbløffende, ved godt mot».

Attentat i juli

I juli ble Trump utsatt for et attentat under et valgkamparrangement i Butler i Pennsylvania. Han ble da truffet i øvre del av det høyre øret mens han talte til en folkemengde.

Han kom ellers unna uskadd, men en Trump-tilhenger ble drept.

Den antatte gjerningsmannen, 20 år gamle Thomas Matthew Crooks, ble skutt og drept av Secret Service-agenter på stedet. Han hadde skutt fra et tak som lå noen få hundre meter unna scenen der Trump talte.

Ytterligere to andre ble såret i attentatet.

(NTB)