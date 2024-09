Forsvarsminister Gallant til USA: Dårlige utsikter til stans i krigen mot Hamas og Hizbollah

Forsvarsministeren overleverte mandag denne vurderingen til den amerikanske utsendingen Amos Hochstein. Han var i Israel for å drøfte de israelske militæroperasjonene mot Hizbollah i Sør-Libanon, samt forholdene som de fordrevne i grenseområdet lever under.

Den iranskstøttede militsen har siden 7. oktober i fjor deltatt i daglige krigshandlinger med Israel, dog i mindre omfang og intensitet enn på Gazastripen. Hizbollah har gjentatte ganger sagt at angrepene vil fortsette helt til Israel inngår en våpenhvile med Hamas.

Svekkes

I en uttalelse fra det israelske forsvarsdepartementet heter det at Gallant understreket at muligheten for en stans i kampene svekkes i takt med at Hizbollah knytter seg stadig tettere til skjebnen til Hamas og nekter å innstille angrepene mot Israel.

– Militær maktbruk er den eneste utveien for å sikre at innbyggerne i samfunnene i det nordlige Israel kan vende hjem, heter det.

Før dette møtet mandag hadde Gallant framført det samme budskapet overfor USAs forsvarsminister Lloyd Austin over telefon. Tiden er i ferd med å løpe ut for en mulig våpenhvileavtale, lød kjernen i Gallants samtale.

Står fast

Forsvarsdepartementet sier i sin uttalelse at Gallant i sin telefonsamtale gjentok Israels besluttsomhet når det gjelder å fjerne Hizbollahs nærvær i Sør-Libanon slik at innbyggerne nord i Israel kan vende hjem.

Israelske medier brakte mandag flere oppslag om at statsminister Benjamin Netanyahu vurderer å sparke Gallant over uenighet om hva som skal skje videre i Gaza. Det er ikke første gang de to lederskikkelsene har røket uklare om framtidsplanene for Israel og de okkuperte områdene.

Medier hevder at Netanyahu vurderer å erstatte Gallant med Gideon Saar, en tidligere alliert som nå er medlem av opposisjonen i Knesset. Medieoppslagene utløser sterke reaksjoner i Israel og svekket mandag landets valuta overfor dollar.

