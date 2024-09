Brennende oljetanker i Rødehavet tauet i sikkerhet

Tankskipet Sounion ble tauet vekk fra jemenittisk rekkevidde med hjelp av EUs maritime operasjon Aspides, opplyser EU mandag kveld.

Heretter vil eierinteressene i skipet ta hånd om det videre arbeidet med slukking og tømming av en million liter råolje.

Samtidig melder houthimilitsen i Jemen at de har skutt ned nok et amerikansk drone av typen MQ-9 Reaper. Et videoklipp som sirkulerer på nettet, viser angivelig et bakke-til-luft-angrep og de brennende restene av dronen på bakken.

Amerikanske militærmyndigheter sier de er klar over houthienes påstand om en nedskyting over den sørvestlige Dhamar-provinsen, men gir ingen ytterligere opplysninger.

