Mottar bombetrusler etter Trumps usanne påstander

– Vi har mottatt minst 33 forskjellige bombetrusler, opplyser guvernøren i Ohio, Mike DeWine.

Noen av bombetruslene har ifølge ham kommet fra utlandet, men alle har vist seg å være falske.

Av sikkerhetsgrunner har myndighetene likevel stengt to skoler i byen, og DeWine har besluttet å sende forsterkninger fra delstatspolitiet til Springfield.

– Folk er svært, svært bekymret. Men vi har flyttet ressurser til Springfield. Folk har rett både til å føle seg trygge og til å være trygge, sier guvernøren.

Trump-påstander

Myndighetene i Springfield har også avlyst en festival som skulle feire det kulturelle mangfoldet i byen, som kom i søkelyset under TV-debatten mellom Donald Trump og Kamala Harris tidligere i måneden.

Trump hevdet i debatten at «millioner på millioner» av migranter «fra mentale institusjoner og sinnssykehus» kommer til USA og begår forbrytelser, og han viste spesifikt til haitiske migranter i Springfield.

– I Springfield spiser disse menneskene hunder, de spiser katter. De spiser kjæledyrene til folk som bor der, hevdet han.

Påstanden høstet latter og ble raskt avvist som rent oppspinn både av myndighetene og politiet i Springfield.

Voldtar

Noen dager senere fulgte imidlertid Trump opp med nye påstander om Springfield under et valgmøte i Las Vegas.

– Jeg er sint over at ulovlige haitiske migranter tar over Springfield i Ohio. Dere ser hva som skjer, gjør dere ikke, sa han under et valgkampmøte i Las Vegas.

– Jeg er sint over at unge amerikanske jenter blir voldtatt og drept av brutale kriminelle innvandrere som svært enkelt tar seg ulovlig inn i landet vårt, sa han.

Søppel på internett

Trumps visepresidentkandidat J.D. Vance, som er valgt inn som senator fra Ohio, holder fast ved påstanden om at migranter i Springfield bortfører og spiser folks kjæledyr.

DeWine, som også er republikaner, avviser det som rent oppspinn.

– Det er mye søppel på internett, og dette er noe som rett og slett ikke er sant. Det finnes ikke noe bevis i det hele tatt, sier han.

Frykt

Det bor rundt 15.000 migranter fra Haiti i Springfield, og de aller fleste av dem har lovlig opphold i USA.

Biden-administrasjonen innvilget midlertidig oppholdstillatelse til flere hundre tusen migranter fra Haiti i juni. Det skjedde med hjemmel i en gammel lov som gir migranter arbeidstillatelse og sikrer dem mot deportasjon.

Flere haitiere i Springfield forteller at de er redde som følge av truslene som har kommet etter Trumps påstander, og byens ordfører Rob Rue forteller at han har mottatt drapstrusler.

(NTB)