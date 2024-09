Londons populære handlegate Oxford Street kan bli gjort om til gågate, hvis ordfører Sadiq Khan får det som han vil. Financial Times skriver tirsdag at i et forsøk på å gjøre den berømte gaten til «verdens ledende handlegate» vil Kahn kaste ut bilene.

VIL LØFTE OXFORD STREET: Londons ordfører Sadiq Khan (L). Foto: Bloomberg

Ifølge ordføreren trenger gaten en stor fornyelse etter den de senere årene har møtt på økt konkurranse fra netthandel, stengningen av store varehus og ettervirkningene av pandemien.

– Oxford Street var en gang juvelen i kronen til Storbritannias handelssektor, men det er ingen tvil om at den har lidd enormt de siste ti årene, sier Kahn.

– Det trengs umiddelbare tiltak for å gi landets mest kjente handlegate nytt liv, legger han til.

– Vil løfte nattlivøkonomien

Kahn har kjempet i flere år for å få gjort gaten bilfri, men tidvis møtt hard motstand på grunn av trafikkforstyrrelser, offentlig transport og bekymringer om tilgjengelighet for funksjonshemmede.

Likevel har planene fått et løft etter at Labour flyttet inn i 10 Downings Street i sommer, og visestatsminister Angela Rayner har tidligere sagt at oppgraderingen vil «generere nye jobber, økonomisk aktivitet og gi et sårt tiltrengt løft til Londons nattlivøkonomi.»

Westminster City Council, som har ansvaret for gaten, har tidligere motsatt seg planer om å gjøre den bilfri. Stuart Love, rådets leder, sa at han først fikk vite om Khans plan for noen dager siden, men at rådet vil «arbeide konstruktivt» med ordføreren.

4 prosent butikkledighet

Oxford Street har slitt i forhold til Regent Street, som stort sett er eid av Crown Estate, og som har tiltrukket seg store merker som Apple. Det lappete eierskapet langs Oxford Street har ført til høy ledighet i butikkene og økte problemer med butikktyverier.

Ifølge Savilles nådde antall tomme butikklokaler 13 prosent på Oxford Street i midten av 2022, men hadde sunket ned til rundt 4 prosent i juni i år.