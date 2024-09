Støre har blitt «Strenge-Jonas»: – Vi må stille krav

– Har vi sydd puter under armene på unge folk?

– Jeg tror det kan ha vært eksempler på det, ja. At det er for lett å ikke stille opp. Jeg ser jo eksempler på godt arbeid i Nav, hvor Nav-veiledere bistår unge mennesker til å komme inn i jobb. Da må du ofte være ganske tett på, sier han.

Støre er ikke den eneste i Arbeiderpartiet som har snakket om «misforstått snillhet» i det siste.

– Misforstått snillisme var det vel jeg som sa første gangen, sier Ap-nestleder og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna til NTB.

Hun forklarer begrepet, som dukket opp i vår, slik:

– Jeg mener det er en ganske god beskrivelse av den bjørnetjenesten vi gjør med ganske mange unge mennesker. Jeg er urolig for at vi skriver ut ensomhet til en del av befolkningen som trenger mer fellesskap. At vi ikke klarer å få dem til å fullføre skole, og ikke klarer å få dem i jobb, sier hun.

«Tydelige Tonje»

Brenna leder Arbeiderpartiets programkomité, som snart skal presentere ny politikk i et nytt partiprogram. Hun vil heller kalle partiets nye linje for «tydelig» enn «streng».

– Både evalueringen etter forrige valg og de diskusjonene vi har hatt internt i partiet siden, har ledet oss fram til konklusjonen om at vi skal være «tydeligere», sier hun.

Som arbeidsminister skal hun være tydeligere på denne måten:

– Jeg skal være helt tydelig på at vi forventer at folk bidrar selv til å komme seg i jobb. At vi har klare forventninger til innvandrere, at de selv er innstilt på å bli integrert. At vi skal forvente av ungdommene våre at de skal gjøre så godt de kan, og prøve til beste evne å komme seg gjennom skolen. At vi trenger dem i arbeidslivet, sier hun.

– Det å være del av et norsk fellesskap handler både om å bli stilt krav til og bli stil opp for.

