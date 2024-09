45.000 havnearbeidere i USA kan gå ut i streik

Fagforeningen International Longshoremen's Union krever langt høyere lønninger, samt forbud mot automatisering av kraner, porter og konteinerflytting på 36 amerikanske havneanlegg. Deres nasjonale kontrakt utløper 30. september, og det har ikke vært forhandlinger om en fornyelse siden juni.

Havnene som rammes håndterer om lag halvparten av skipsfrakten i USA. En streik som løses på noen få uker kommer trolig ikke til å påvirke amerikanske forbrukere noe særlig, og mye gods kan sendes til Vestkysten istedenfor. Der tilhører havnearbeiderne en annen fagforening.

I dag har mange havnearbeidere i USA grunnlønn på 39 dollar timen – over 400 kroner. Med overtid og andre tillegg kan mange tjene over 200.000 dollar i året. Fagforeningslederen Harold Daggett mener imidlertid at dette ikke er uten sin pris: mange havnearbeidere jobber opptil 100 timer i uka.

(©NTB)