Stortingspolitikere slipper unna ny parkeringsavgift

– Jeg mener tiltaket vil bidra til å bygge tillit til at Stortingets administrasjon drives på en god måte, og at det igjen underbygger tilliten til Stortinget som institusjon, sier Grimstad.

Kan bli enda dyrere

Parkeringsavgiften på 50 kroner dagen skal også «bidra til å redusere biltrafikken i Oslo sentrum».

Stortingsgarasjen ligger under stortingsbygningen på Eidsvolls plass, midt i Oslos smørøye. Til sammenligning må en bilist som parkerer i Wergelandsveien like ved, betale 60 kroner for én time.

Grimstad utelukker ikke at avgiften kan bli oppjustert.

– Mitt forslag er at vi innfører dette som en prøveordning, og at vi etter en tid evaluerer hvordan den fungerer. Da vil vi kunne vurdere om man bør bredde ut ordningen og justere prisen.

MDG, Rødt og Venstre vil likebehandle

Sekretariatslederne har fått frist til fredag med å gi tilbakemelding. Etter det vil stortingsdirektøren vurdere om avgiften skal innføres og for hvem, sier han til NTB.

MDG stiller seg helhjertet bak og mener ordningen også bør gjelde de folkevalgte. Det samme mener Rødt og Venstre.

Rødt og MDG har tatt saken i egne hender og bestemt at partiets stortingsrepresentanter må betale for privat bruk av garasjen.

– Når parkeringsplassene blir færre og dyrere for alle andre, fordi biltrafikken særlig i storbysentrum må reduseres, er det urimelig at stortingsgarasjen skal stå gratis tilgjengelig også for private formål, sier parlamentarisk nestleder Tobias Drevland Lund.

Verken SV, KrF, Høyre eller Arbeiderpartiet har innvendinger. Sekretariatsleder Snorre Wikstrøm i Ap understreker at saken ikke har vært til behandling i partiet, og at han har gitt tilbakemelding som personalleder for de ansatte.

Bilpartiet Frp har ennå ikke bestemt seg for hva de skal mene om saken, forteller sekretariatsleder Liv Lønnum.

