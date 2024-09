EU: Flomrammede europeiske land skal få 10 milliarder euro i støtte

Summen tilsvarer over 115 milliarder kroner. Von der Leyen kunngjorde støtten under et besøk i Wroclaw i Polen torsdag.

– Det var hjerteskjærende å se ødeleggelsene, sa EU-kommisjonens leder om konsekvensene av storflommen som har rammet flere sentraleuropeiske land.

UNGARN: Et oversvømt boligområde i Szentendre i Ungarn torsdag. Foto: Darko Bandic / AP / NTB

Antall omkomne i flommen har steget til minst 24, ifølge nyhetsbyrået AP. Polen, Tsjekkia, Romania og Østerrike er blant landene som er berørt.

Tidligere denne uka uttalte EU-kommisjonen at både flommen og de store skogbrannene i Portugal er et resultat av «klimasammenbrudd».

– Europa er kontinentet i verden som varmes opp raskest, sa Janez Lenarcic, EU-kommissær med ansvar for krisehåndtering.

Lenarcic la til at Europa er spesielt sårbart for den typen ekstremvær som for tiden pågår.

Den utløsende årsaken til flommen er eksepsjonelt kraftig regn som begynte for en uke siden.

I Sentral-Europa har flomvannet nå begynt å trekke seg tilbake. Men i regionen Emilia-Romagna i Nord-Italia har kraftig regn ført til evakuering av minst tusen mennesker.

Nedbøren i Nord-Italia skyldes det samme uværet som forårsaket styrtregn i Sentral-Europa.

NTB