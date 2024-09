WSJ: – Israel blir målt mot en helt umulig standard

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

FN, Human Rights Watch og EU er blant organisasjonene som har fordømt presisjonsangrepet mot Hizbollah. Israel blir målt mot en helt umulig standard. Terrorgruppens okkupasjon av Sør-Libanon og daglige angrep mot Israel får passere, mens Israel får kritikk uansett hvor målrettet det angriper.

Financial Times

Venture-kapital har vært en viktig årsak til Kinas vekst som teknologisk supermakt. Men nå ligger Kinas startup-sektor brakk. En del av ansvaret bærer Kinas president Xi Jinping selv. Statens restriktive linje mot private selskaper som Alibaba og Tencent har torpedert kursene deres på børs.

Die Welt

Personsøkerangrepet er en triumf for Israel, men tidspunktet gir grunn til undring. Det mest sannsynlige er at Israel måtte detonere ladningene nå, før hele operasjonen ble avslørt. Landet har demonstrert sine kapasiteter, men samtidig mistet et trumfkort i en fremtidig krig.

Dagens Industri

Statsbudsjettet beskriver statens inntekter og utgifter for neste år. De mange tiltakene i budsjettet bør vurderes ut fra effekten på lang sikt. Dessverre oppmuntres ikke dette perspektivet når budsjettet er utformet slik som nå, der man kårer vinnere og tapere.

