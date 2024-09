Agderposten skriver at aksjonen fant sted tirsdag denne uken, noe Morrow Batteries også bekrefter. Batterifabrikken som ble offisielt åpnet av statsminister Jonas Gahr Støre 16. august, er 50 prosent offentlig eid gjennom Å Energi. Så langt beløper totale offentlige investeringer i batterisatsingen seg til 1,73 milliarder.

– Ikke akseptabelt

– Under et besøk fra politiet tirsdag ble det identifisert syv personer som ikke kunne dokumentere korrekte dokumenter for tillatelse til arbeid i Norge. Det er en situasjon som ikke er akseptabel, og vi er glade for at politiet tar tak i dette, skriver kommunikasjonssjef Naja Boone til Agderposten.

Det var avdelingen for utlendingskontroll og etterforskning i Agder politidistrikt som sto bak aksjonen tirsdag. Det er foreløpig usikkert hvilke funn politiet har gjort.

– Det er Morrows ansvar at alle ansatte i fabrikken har riktige dokumenter, selv om flere av de som jobber i fabrikken er ansatt hos underleverandører, skriver hun videre.

Nylig søkte batteriselskapet om et ytterligere statlig lån på 1,5 milliarder. Etter planen skal selskapet skalere opp til en produksjonskapasitet på 43 GWh innen 2030.

Kritikken hagler

I kjølvannet av den offisielle åpningen i august har en rekke eksperter og investorer slaktet satsingen.

– Utsiktene for å kunne tjene penger på en ny batterifabrikk er nesten en matematisk umulighet, sa fornybarekspert Ole André Hagen i et intervju til Finansavisen mandag.

Talen er klar også fra Jan Petter Sissener:

– Ingen andre enn staten er dumme nok til å investere i batterier, sa investoren til Finansavisen i begynnelsen av september.

Tar selvkritikk

Ifølge kommunikasjonssjefen tar batteriselskapet selvkritikk for at ansatte har arbeidet uten tillatelse.

– Hvis det viser seg at vi har folk på fabrikken som ikke har gyldige tillatelser til å utføre oppdrag, viser det at rutinene våre ikke har vært gode nok. Vi samarbeider fullt ut med politiet og støtter dem i arbeidet med det de etterspør av informasjon, sier Boone til Agderposten.