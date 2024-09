Regjeringen vil øke støtten til Ukraina

Totalt foreslår de at rammen for Nansenprogrammet nå økes til 135 milliarder kroner, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter et møte med de parlamentariske lederne på Stortinget fredag.

Programmet forlenges også med tre år – fra 2027 til 2030.

– Vi har foreslått å innføre et gulv for vår støtte til Ukraina, der 15 milliarder kroner skal utgjøre grunnlaget til støtten hvert år, i stedet for et tak på 75 milliarder kroner, opplyser Støre.

Han sier at man med et gulv vil få to muligheter i året til å vurdere ekstrabevilgninger, på toppen av det som kommer i statsbudsjettet.

Nansenprogrammet er en fellesbetegnelse for den norske støtten til Ukraina, både militær og sivil støtte.

– Krigens konsekvenser er helt, helt enorme. Noe av styrken i Stortinget er at når det er noe krevende, så står vi sammen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).