Rødt hardt ut mot datasenter-planer i Sandnes: – Vil sende strømprisene til himmels

– Vi har et godt samarbeid med Vagle Næringspark og Sandnes kommune og er nå i en prosess med planendring for å tilpasse tomten til våre datasenterplaner, sier administrerende direktør Svein Atle Hagaseth i Green Mountain i en pressemelding, ifølge Stavanger Aftenblad.

I pressemeldingen skriver selskapet at etableringen vil skape over 200 heltidsstillinger når senteret er fullt utbygd.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson, som representer Rødt i Rogaland, frykter strømprisene vil gå i taket om Green Mountain får viljen sin.

– Kan ikke bli en lagringsplass for kattevideoer

– Datasenteret vil sende strømprisene i Rogaland til himmels både for folk og bedrifter. Dette er det fjerde datasenteret Green Mountain driver eller planlegger i Rogaland. På et eller annet tidspunkt må det ta slutt, sier han til NTB.

– Vi kan ikke gjøre hele fylket om til en lagringsplass for kattevideoer. Den fornybare norske vannkraften skal ikke brukes til å subsidiere internasjonale tech-giganter. Jeg forventer at regjeringen nå griper inn og setter en øvre grense for hvor mange datasentre som kan bygges ut i Rogaland.

Kraftselskapet Lyse avviser imidlertid Kristjánssons påstand.

– Strømprispåvirkningen på en datasenteretablering av denne typen er langt mindre enn 1 øre per kilowattime (i gjennomsnitt), kanskje så lavt som 0,1-0,2 øre. Får man økt kraftproduksjon i samme tidsrom, vil det være mindre prispåvirkning, sier kommunikasjonssjef Atle Simonsen til NTB.

Stor operatør

Saken skal nå ut på høring i kommunen.

– Vår søknad om planendring skal ut på høring og deretter behandles politisk senere i høst, sier kommunikasjonssjef Mette Berger Gulbrandsen i Green Mountain.

Green Mountain er en av de største datasenter-operatørene i Norden, og selskapet driver flere datasentre i Norge. I tillegg til på Rennesøy har selskapet anlegg på Rjukan, Enebakk og et senter på Hamar som er kjent som «Tiktok-senteret».

(NTB)