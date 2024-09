The Economist: – Utbredelsen av woke-idéer har avtatt

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Dersom du vil forstå hvorfor Republikanerne taper, bør du studere partiets kamikaze-strategi i Nord-Carolina. Der nominerer partiet stadig nye kandidater med en fortid som gjør dem dømt til å tape. Det hjelper ikke være en fighter hvis kandidaten har et språk og ekstreme standpunkter som gjør ham uspiselig for store velgergrupper.

Financial Times

Det er 25 år siden Financial Times-journalisten Sander Thoenes ble skutt og drept av indonesiske soldater. To offiserer ble siktet, men ingen er blitt stilt til ansvar. Det virker stadig mindre sannsynlig at noen vil bli det.

Die Welt

Hizbollah-leder Hassan Nasrallah lover hevn mot Israel etter flere runder med angrep. Men bare én tredjedel av libaneserne er knyttet opp mot bevegelsen. Den libanesiske staten er for svak til å ha militær betydning i en konflikt.

The Economist

Wokeness er ikke over, men utbredelsen av woke-idéer nådde sitt høydepunkt i 2021-22, og siden har de avtatt. Det demokratiske partiet har innsett at woke-ideer og -politikk er upopulære og risikable i et parti som er avhengig av flere etniske velgergrupper for å vinne valg.

