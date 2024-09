WSJ: – Det trengs mer hard makt og politisk vilje

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Joe Biden snakker som om han har styrt i en epoke med fred og velstand. Sannheten er at USAs kommende president skal regjere i en verden som er farligere enn for fire år siden. Biden har kuttet i realinntektene til forsvaret hvert år som president. Skal USAs innflytelse gjenopprettes, trengs det mer hard makt og politisk vilje.

Financial Times

Det er sjelden enstemmighet blant økonomer, men når det gjelder karbonprising er oppslutningen overveldende. Verdens handelsorganisasjon, WTO, har funnet 78 nasjonale systemer for skattlegging av CO2. En global avgift ville ha løst mye.

Die Welt

Med maskerte soldater har Israel raidet og stengt Al Jazeeras kontor i Ramallah på Vestbredden. TV-stasjonen blir betraktet som et talerør for terrororganisasjonen Hamas, men Israel er likevel et demokrati. Da er det også forventninger om arbeidsforholdene for pressen.

Dagens Industri

Eldre i Sverige er blitt utsatt for et aggressivt loddsalg for å skaffe Socialdemokraterna inntekter. I et land med så generøs partistøtte som i Sverige trengs ikke flere støtteordninger. Partiene skal ikke finansieres av loddkjøpere som ikke vet hva inntektene går til.

