Russisk krigsskip skjøt mot norsk fiskebåt

Hendelsen fant sted torsdag 12. september i Barentshavet nord for Vardø i norsk økonomisk sone. Den russiske kapteinen informerte styrmann for den norske fiskebåten, Øystein Orten, om skyteøvelsen over radioen og ba ham forlate området.

Fiskerne ønsket ikke flytte på seg, da de hadde liner å hale. Det var da det ble avfyrt varselskudd.

– De skrur på tyfon-tåkeluren i rundt 15 sekunder for å få oppmerksomheten vår. Så skyter han med en kanon et eller annet sted i sjøen. Det smeller voldsomt i skroget vårt og rister. Etter smellen ble vi enige om å gå vestover, sier Orten til FriFagbevegelse.

Forsvaret er kjent med konfrontasjonen. De opplyser at norske fartøy ikke er forpliktet til å forlate området i norsk økonomisk sone når det er militærøvinger.

Vegard Finberg er oberstløytnant og pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Han sier til FriFagbevegelse at russerne har lov til å øve og skyte i internasjonalt farvann.

Den russiske ambassaden i Oslo har uttalt de ikke kjenner til hendelsen.