Uniteds stadionprosjekt kan generere 102 milliarder

Den økonomisk mulighetsstudien, som var bestilt av den engelske storklubben, ble lagt fram mandag.

Den tar for seg Uniteds planer om å tenke nytt rundt området der Old Trafford ligger. Klubbledelsen vurderer om det skal satses mot et splitter nytt stadion med kapasitet til 100.000 tilskuere. Prislappen er anslått til å lande på langt over 20 milliarder kroner.

Alternativet er å bygge om klubbens eksisterende hjemmebane. Den har per nå plass til 74.000 publikummere.

Ikke offentlig støtte

Samtidig med at den ferske mulighetsstudien ble lagt fram mandag, uttalte ordføreren i Stor-Manchester-regionen, Andy Burnham, at det ikke vil bli satt av noen offentlige midler til prosjektet.

Burnham har tidligere støttet tankene om å bygge om dagens stadionanlegg, og å se dette i sammenheng med boligblokker, kjøpesentre og nye stasjoner for offentlig transport.

Ifølge rådgivningsfirmaet Oxford Economics, som har gjennomført mulighetsstudien for United-ledelsen, vil en fornyelse av området rundt Old Trafford kunne generere 92.000 nye arbeidsplasser, flere enn 17.000 nye boliger og 1,8 millioner ekstra besøkende per år.

– Dette kan være det største fornyelsesprosjektet jeg noen gang har sett i dette landet, sier ordfører Burnham.

– Vi håper det blir det beste fotballstadionet i verden, og at det vil gi fordeler til innbyggerne i området, legger han til.

Ratcliffe i førersetet

Prosjektet ledes av den britiske milliardæren Jim Ratcliffe, som tidligere i år kjøpte en minoritetsandel i Manchester United.

Tidligere har Ratcliffe mer enn antydet at det kan bli aktuelt å søke om offentlige midler for å finansiere det han har kalt et Wembley i Nord-England. Den muligheten virker imidlertid nå å være stengt.

I forrige uke engasjerte United et verdenskjent arkitektfirma til arbeidet med de ambisiøse planene.

Fansen vil også bli spurt om deres syn på ombyggingen. Tidligere United-kaptein Gary Neville er en del av en arbeidsgruppe som har fått navnet Old Trafford Regeneration Task Force.

(NTB)