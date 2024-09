Rekordmange søker momskompensasjon – 2,4 milliarder deles ut

Lotteri- og stiftelsestilsynet har fått over 2700 søknader, og flere kommer fra store paraplyorganisasjoner som Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors og Norges Musikkorps Forbund.

Det er nesten 300 søknader flere enn i fjor og over 500 flere enn for to år siden. I fjor fikk i overkant av 23.000 frivillige organisasjoner utbetalt momskompensasjon, ifølge Marianne Skjeldestad Hove i Lotteritilsynet.

– Årets søkertall viser at vi, sammen med sentralleddene, har lyktes med å nå ut med ordningen til det frivillige Norge, sier Hove i en pressemelding.

Av de 2,78 milliardene som er søkt om, skal 2,4 milliarder deles ut. Det skjer i desember. Hvor mye hver søker får, er ikke klart før alle søknadene er behandlet. Hvis pengene som er bevilget av Stortinget ikke strekker til, blir alle beløpene redusert med samme prosentsats.

