Petter Olsens kunstsamling selges etter konkursen

Mens investorvennen Kristian Siem overtar Olsens livsverk, kunstsenteret Ramme i Hvitsten, og hans barndomshjem i Bærum, gjelder avtalen med kreditorene ifølge DN ikke Olsens store kunstsamling.

– Den vil bli solgt separat, sier forretningsadvokat Leif Petter Madsen, oppnevnt av tingretten som bostyrer.

Olsen besitter det som er beskrevet som «Norges største private Munch-samling», med flere sentrale verk av Edvard Munch – som Olsens far var venn og finansiell støttespiller for.

Direktør Tone Hansen ved Munchmuseet sier til avisen at det som skjer, er en stor begivenhet i internasjonal kunstsammenheng.

– Det er absolutt en samling man ønsker skal forbli i Norge. Det er en unik samling av Munchs malerier, sier Munch-direktøren.

Petter Olsen har tidligere solgt flere av verkene for å finansiere kunstsenteret Ramme gård, som er Munchs tidligere bolig. Sotheby's representant i Norge bekrefter overfor DN at flere av bildene gikk til kjøpere utenfor Norge – blant annet et «Skrik»-motiv.

