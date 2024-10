Die Welt: – Motstanden mot salg av Commerzbank er grotesk

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Joe Biden snakker gjerne pent om sin egen innsats for diplomatiet og demokratiet. Man må lure på hvilken verden han lever i. Han har i hvert fall ikke gjort noe nevneverdig for å hindre at russiske sjømålsmissiler havner hos houthiene i Jemen.

Financial Times

Det er sjeldent at regjeringer trenger en omstart etter bare 12 uker. Men Keir Starmers ferske regjering har på kort tid gått fra valgskred til svært svake tall på meningsmålingene. Første steg må være å få disiplinen på plass blant regjeringsmedlemmene.

Die Welt

Tyske politikere viser stor iver i motstanden mot å selge Commerzbank til italienske UniCredit. Banken blir plutselig betraktet som en nasjonal arv, og et salg som forræderi mot tyske små og mellomstore bedrifter. Dette er grotesk. Det avslører bare hvor svakt tyske banker står i internasjonal sammenheng.

Dagens Industri

Ingenting er lett i sikkerhetsspørsmål, men når forsvarsproposisjonen kommer i oktober, bør vi se det som en mulighet for en tryggere fremtid, ikke som en dyster planlegging for en uunngåelig krig. Russland skal ikke engang våge å tenke tanken.

