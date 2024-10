Ran av de døde

Staten tok tilsynelatende avgjørelsen til etterretning, og avsto fra å ta ut søksmål. Embetsverket informerte så politikerne, som besørget en lovendring med virkning fra 1.1.24, altså ti måneder etter at nemnda traff sitt vedtak. Fra dette tidspunkt gjelder utvilsomt oppjusteringsfaktorene for bo etter fysiske personer, ref. lovendringen beskrevet over.

Dette burde etter mitt syn tilsi at Skatteetaten allerede har akseptert Skatteklagenemndas konklusjon frem til lovendringen trådte i kraft. Skatteklagenemndas avgjørelse er prinsipiell jus uten snev av faktum eller skjønnsdragninger, konklusjonen til nemnda er godt begrunnet i legalitetsprinsippet, og provenyeffekten av å etterleve nemndas vedtak er (som beregnet av Finansdepartementet i proposisjonen hvor lovendringen presenteres) «ikke av betydning».

Etter å ha mottatt skatteoppgjør for dødsbo i 2023, ser vi imidlertid at Skatteetaten velger å se helt bort fra Skatteklagenemndas vedtak.

Grovt fra Skatteetaten

Dette er etter mitt syn ganske grovt. Dersom staten mente at Skatteklagenemndas vedtak var feil også før lovendringen, burde de ha tatt saken inn for domstolene. Dette ville skapt forutsigbarhet for boene som kom etter, og det ville medført at prinsippet om likhet for loven ble anvendt.

Det som nå skjer er at boene som er kjent med avgjørelsen fra Skatteklagenemnda antakelig tar ut klage til Skatteklagenemnda. Her vil de antakelig få medhold igjen (ingen grunn til at konklusjonen neste gang blir en annen). Disse boene vil dermed unngå den høyere skattesatsen.

Boene som ikke kjenner til avgjørelsen fra Skatteklagenemndas tar ikke ut klage, og må betale den høyere skattesatsen. Dette innebærer en ren forskjellsbehandling mellom arvinger basert på tilfeldigheter.

Klagefristen er seks uker fra mottak av skatteoppgjøret, mens søksmålsfristen er seks måneder. Jeg vil anta at de som ikke rakk klagefristen vil ta ut stevning, om de har økonomi til det. I mellomtiden vil en god del arvinger ha mottatt og i god tro disponert over ferdig beskattede arvede midler, som nå må tilbakebetales til staten i påvente av utfallet i en ny klagesak. Dette kan ta godt over to år.

Bernard Getz-Jeffreys

Advokat og partner i Ro Sommernes