Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Volodymyr Zelenskyj er i USA. Der blander han seg inn i det amerikanske valget, og på den måten gjør han ikke landet sitt en tjeneste. Den ukrainske presidenten kritiserer Republikanernes visepresidentkandidat J.D. Vance, og hadde ingen republikanere til stede da han besøkte en ammunisjonsfabrikk i Pennsylvania. Skal Zelenskyj lykkes, trenger han støtte fra begge partier.

Financial Times

I lørdagens valg valgte srilankerne å satse på den uerfarne ny-marxisten Anura Kumara Dissanayake. Velgerne er frustrerte over kaoset, korrupsjonen og den økonomiske vanstyringen som de forbinder med etablerte politikere. Spørsmålet er om Dissanayake nå kan levere for det srilankiske folk.

Die Welt

Tilstanden er trist for tysk næringsliv, men samtidig står rekordene for fall på børsen i Frankfurt. Hvordan henger det sammen? Det skyldes at de største konsernene har gjort seg uavhengige av hjemmemarkedet gjennom internasjonalisering. De produserer og vokser der de ønskes velkommen.

Dagens Industri

EU-kommisjonen må raskt avklare hvordan den nye Avskogingsforordningen skal anvendes. Slik det ser ut nå, risikerer reguleringen å ramme selskaper som ikke bærer ansvar for selve problemet.

