– Ofoten er et strategisk kjerneområde for hele Norden. Når Nord-Norge, Nord-Sverige og Finland skal forsvares er det Narvik som må i ilden for alt av alliert mottak og sivile og militære forsyninger, sier tidligere forsvarssjef Harald Sunde.

Han er leder for styringsgruppen for Narvik Næringspark, som er navnet nyetableringen har fått. Det er Narvik kommune, Narvik havn og Aker Narvik som står bak initiativet.

Inngått intensjonsavtaler

Næringsparken planlegges med utgangspunkt i Framneslia flyplass, og skal omfatte totalt 500 dekar, altså 500.000 kvadratmeter.

Det er inngått intensjonsavtaler med flere aktører som er interesserte i å etablere seg i næringsparken, deriblant jernmalmprodusenten Kaunis Iron og stålprodusenten Stegra. De ønsker å utrede en mulig etablering av et pelletsverk i Narvik, som etter planen kan være i drift i begynnelsen av 2030.

Kommunen er også i tett dialog med Kongsberg Defence & Aerospace, opplyser de.

Ofotbanen forlenges

Prosjektet, med tilhørende infrastruktur, vil ha en prislapp på rundt 2,5 milliarder kroner. Dette inkluderer blant annet en forlenging av Ofotbanen og nye veier.

– Alle piler peker mot Narvik, og da må vi ta ansvar for å få på plass den infrastrukturen som mangler. Vi skaper også mange industriarbeidsplasser og gjennom det sørger vi for at det bor folk i denne landsdelen. Det er veldig viktig, sier Sunde.

(NTB)